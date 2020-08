Energie-Trainer Sebastian Abt: "Spielstarke Mannschaft" Bildrechte: imago images / Steffen Beyer

Die Berliner kommen mit Rückenwind. Mit Siegen beim Chemnitzer FC und gegen Optik Rathenow legte die Viktoria einen perfekten Start in die Regionalliga hin - ganz anders als Energie Cottbus, das seinen Saisonauftakt mit zwei Niederlagen verpatzte. Auch die deutliche 0:6-Niederlage der Viktoria im Finale des Berliner Landespokals gegen Altglienicke darf nicht über die hohe Qualität der Berliner hinwegtäuschen - davon ist zumindest Energie-Trainer Sebastian Abt überzeugt: "Viktoria hat sich sehr gut entwickelt. Das ist eine spielstarke Mannschaft, die eine gewisse Dynamik entwickelt und in die Tiefe agiert. Sie haben Spieler dabei, die sehr viel Tempo haben und diese Tiefe auch suchen. Sie haben aber auch große und robuste Spieler, verteidigen gut und bringen das auch nach vorne in der Offensive ein", blickt der Cottbuser Trainer auf die Partie am Samstag voraus.