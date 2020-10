Spielstark, abwehrstark, zweikampfstark - so das Rezept der Berliner Siegesserie in wenigen Schlagworten. Ein robustes Team mit tempostarken Spielern und großer Dynamik hat Viktoria-Coach Benedetto Muzzicato da beisammen. Die Stärken der Viktoria liegen dabei in der sattelfesten Defensive und dem guten Umschalten zwischen wirkungsvollem Pressing (gegen spielstarke Mannschaften wie Chemnitz, Cottbus oder Meuselwitz) und Ballbesitzfußball (wie in Spielen gegen Rathenow, Chemie Leipzig oder Auerbach). In der zurückliegenden Abbruch-Saison hatte das Team von Viktoria-Trainer Benedetto Muzzicato die beste Defensive der gesamten Liga. Und auf das Abwehrbollwerkist auch in der neuen Saison - zumeist - Verlass. Bis auf Innenverteidiger Marcus Hoffmann und Torhüter Stephan Flauder - beides Stammspieler - blieb der Abwehrverbund zusammen.