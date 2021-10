Gegen Fürstenwalde streben die Chemiker den zweiten Heimsieg in dieser Saison an. Bildrechte: imago images/Picture Point

Der 15. Spieltag steht an, am Sonntag erwartet die BSG Chemie Leipzig im Alfred-Kunze-Sportpark den FSV Union Fürstenwalde. Man muss es so sagen, eine der schwächsten Heimmannschaften trifft auf eines der schwächsten Auswärtsteams. Magere sechs Punkte aus sieben Heimspielen konnte die Mannschaft von Miroslav Jagatic erst zuhause sammeln. Irgendwie rätselhaft, trotz ellenlanger Verletztenliste. Mit Stephane Mvibudulu, Alexander Bury Andy Wendschuch, Timo Mauer, Lucas Surek, Benjamin Schmidt, Max Keßler und Tom Gründling ist das Chemie-Lazarett überfüllt. Genauso wird Fürstenwaldes Coach Andreas Langer grübeln, denn seine Jungs holten in sieben Partien in der Fremde gar nur zwei Zähler.

Daheim im AKS, im Wohnzimmer, schenken die Leutzscher einfach zu viel her. Beispiel gefällig. Mit Grausen denken die Chemie-Anhänger noch ans letzte Heimspiel gegen den VfB Auerbach am 3. Oktober, als der Gegner nach bis dato Null Chancen in der 89. Minute doch noch den Ausgleich zum 1:1-Endstand schaffte. Zumindest konnten die Leutzscher zuletzt nach sechs sieglosen Partien wieder einmal gewinnen, (natürlich) auswärts mit 1:0 bei Tennis Borussia durch einen Kopfball-Treffer von Kapitän Stefan Karau. Zudem gab Neuzugang Dennis Mast seinen Einstand. Das Erfolgserlebnis wollen die Grün-Weißen in die Begegnung gegen die Unioner "rüber retten". Chemie-Kapitän Stefan Karau dreht nach seinem 1:0 bei TeBe jubelnd ab. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch

Bilanz in Leutzsch spricht für Fürstenwalde

Die Fürstenwalder, die selbsternannte "Macht von der Spree", mussten im Sommer neben Chefcoach Matthias Maucksch auch ihren Leistungsträger Darryl Geurts ziehen lassen. Er wechselte zum BFC Dynamo. Für den Stürmer springen nunmehr Emeka Oduah und Lukas Stagge in die Bresche, die bisher sieben bzw. fünf Tore für das Langer-Team erzielten. Insgesamt sieht es offensiv (23 Treffer) gar nicht so schlecht aus, dafür bereitet die Abwehr Sorgen. 39 Gegentreffer bis jetzt sind eine Hypothek. Schaut man in die Bilanz, bekommen die Unioner allerdings glänzende Augen. Beide Auswärtsspiele bei den Chemikern bisher konnten die Brandenburger gewinnen. In der Saison 2017/18 mit 2:1, in der Spielzeit 2019/20 hieß es sogar 4:1. Fürstenwaldes Trainer Andreas Langer. (Archiv) Bildrechte: imago images/Matthias Koch