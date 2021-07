Am 1. November 2020 – dem letzten Spieltag vor der neunmonatigen Regionalliga-Zwangspause – waren Vollstrecker Meyer mit einem Dreierpack sowie Cigerci als Torschütze und überragender Antreiber aus dem Mittelfeld heraus maßgeblich für die Jenaer 2:5-Klatsche im Berliner Jahn-Sportpark verantwortlich. Auch in der Gegenwart "ist das Spiel durchaus noch präsent", gestand FCC-Trainer Dirk Kunert auf der offiziellen Vereinsseite der Blau-Gelb-Weißen. "Und viel muss man zum Gegner nicht sagen", ergänzte der 53-jährige gebürtige Berliner: "Mit Altglienicke erwartet uns eine sehr gute, eingespielte Mannschaft, die ein gutes Trainerteam hat, das sein Handwerk versteht und seine Mannschaft Schritt für Schritt zu einem Ligafavoriten entwickelt hat." In den zuletzt abgebrochenen Quotienten-Spielzeiten 19/20 und 20/21 landeten die Hauptstädter jeweils auf Rang zwei.

Der Ex-Jenaer Felix Brügmann steht seit diesem Sommer bei der VSG Altglienicke unter Vertrag. Bildrechte: imago images/Matthias Koch

Allerdings erlebte auch Altglienicke am vergangenen Samstag gleich einen Dämpfer. Die vom Coachingduo Karsten Heine und Torsten Mattuschka angeführte VSG musste – anders als der FC Carl Zeiss – zwar nicht mit ganz leeren Händen vom Platz, aber kam aufgrund einer eher dezenten Leistung nicht über ein 1:1 gegen Underdog Optik Rathenow hinaus. "Wir wollen unseren leidenschaftlichen Offensivfußball fortsetzen und möglichst wieder oben mitspielen", hatte Karsten Heine noch vergangene Woche dem Portal fussball.de gesagt.



Das gelang den ambitionierten Berlinern nach den Abgängen von Cigerci (neun Tore in zehn Regionalligaspielen vergangene Saison) und Meyer (sechs Tore in sechs Spielen) zumindest am ersten Spieltag noch nicht. Den Qualitätsverlust in der Offensive soll neben BAK-Neuzugang Orhan Yildirim und dem in der vergangenen Saison lange Verletzten Tugay Uzan allen voran ein ehemaliger Jenaer vergessen lassen. Felix Brügmann, der in der Saison 2018/19 immerhin acht Tore in 34 Drittligaspielen für den FCC erzielte, kam von Energie Cottbus.