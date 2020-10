Eine Premiere gibt es definitiv am Sonntag im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahnsportpark – und zwar die Ansetzung an sich. Zum ersten Mal überhaupt trifft der FC Carl Zeiss Jena in einem Pflichtspiel auf die VSG Altglienicke. Im Sommer 2017 feierte der Verein aus dem Südosten der Hauptstadt seine Premiere in der Regionalliga Nordost. Zu jenem Zeitpunkt waren die Thüringer unter Mark Zimmermann gerade in die 3. Liga zurückgekehrt, ehe sie drei Jahre darauf bekanntermaßen sang- und klanglos wieder runter mussten.