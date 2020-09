Seit Sommer 2017 tummelt sich die VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost – und in dieser Zeit hat es der VfB Auerbach bereits sechs Mal vergeblich versucht, die Berliner endlich einmal zu bezwingen. Nach vier Remis in den ersten beiden Jahren setzte es in der Vorsaison deftige 1:4- und 0:5-Klatschen gegen die zum Meisterschaftsanwärter gereifte und am Ende nur durch die Quotientenregel am 1. FC Lok Leipzig gescheiterte Mannschaft von Trainerroutinier Karsten Heine.

Highlight im DFB-Pokal / Erster Dämpfer in der Liga

Prominentes VSG-Trainergespann: Karsten Heine (li.) und sein Co. Torsten Mattuschka. Bildrechte: imago images / Contrast Der amtierende Vizemeister Altglienicke ist – zumindest der kalten Statistik nach – also zweifellos ein Auerbacher Angstgegner, der auch in der noch frischen aktuellen Spielzeit seine Ambitionen schon untermauert hat. Das zeigten die Blau-Weißen, die durchaus begehrte Leistungsträger wie Christian Skoda oder Tugay Uzan halten konnten, insbesondere im Halbfinale und Endspiel des jüngst ausgespielten Berlinpokals. Zunächst deklassierten sie den BFC Dynamo mit 5:1, um sich daraufhin dank eines beeindruckenden 6:0 über Viktoria Berlin erstmals für den DFB-Pokal (am 11. September bei Bundesligist 1. FC Köln) zu qualifizieren.



"Wir wollen natürlich beweisen, dass der Erfolg in der vergangenen Saison kein Zufall war", sagte Karsten Heine unlängst dem "Tagesspiegel". Jedoch erhielt die bis dato auch in der Liga noch verlustpunktfreie VSG am vergangenen Mittwochabend ihren ersten Saisondämpfer. Der neue Tabellenführer Viktoria revanchierte sich knapp mit 2:1 für das bittere Pokaldebakel. "Niederlagen gehören zu einer Saison dazu und wir sind weit davon entfernt zu sagen, wir gewinnen hier jedes Spiel“, betonte Heine anschließend im RBB.



Drei Neue im Fokus: Cigerci, Manske, Bätge

Ex-Bundesligaprofi Tolcay Cigerci (li.) führt in der Offensive Regie. Bildrechte: imago images / Matthias Koch Den zwischenzeitlichen Ausgleich im Berliner Lokalduell erzielte Altglienickes prominentester Neuzugang – Tolcay Cigerci. Der mittlerweile 20-jährige Offensivantreiber kam vom BAK nach Treptow, durfte in seiner Karriere aber auch schon Bundesligaluft schnuppern (ein Erstligaeinsatz für den HSV, zehn Zweitligapartien für Fürth).



Den schmerzlichen Abgang von Benjamin Förster (19/20: Neun Tore und fünf Assists in 17 Regionalligaspielen) wiederum könnte Johannes Manske (kam von Viktoria) vergessen machen. Der talentierte 20-jährige Zentrumsangreifer, dessen Bruder Paul ebenfalls im Aufgebot steht, erzielte in bislang sechs Pflichtspielen für die VSG fünf Tore und gab zwei Vorlagen. Zudem kompensiert der drittligaerfahrene Keeper Leon Bätge (kam aus Würzburg) den schmerzlichen Ausfall von Kapitän Dan Twardzik, der sich Ende Februar das Kreuzband gerissen hatte und frühestens im Herbst zurückkehren könnte.