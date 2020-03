Gegnercheck Altglienicke: Mit Heine zum Meistertitel?

Die Volkssport Gemeinschaft Altglienicke e.V. ist derzeit das Überraschungsteam der Saison. Großen Anteil beim einstigen Abstiegskandidaten hat Trainer Karsten Heine, der seit dieser Saison das Zepter an der Seitenlinie schwingt. Die Südost-Berliner stehen mit 47 Zählern auf Rang zwei, drei Zähler hinter Spitzenreiter 1. FC Lok Leipzig. Und die Probstheidaer könnten am Sonnabend Schützenhilfe bekommen – ausgerechnet von Stadtrivale BSG Chemie. Diese rangiert derzeit mit 23 Zählern aus 22 Spielen im gesicherten Mittelfeld.

Angeführt von Karsten Heine, der jahrelange Erfahrung als Trainer u.a. der Hertha-Amateure und des Chemnitzer FC aufweisen kann, spielen die Berliner erfrischenden Offensiv-Fußball. Christian Skoda mit 14 Treffern sowie Tugay Uzan (13) und Ex-Chemnitzer sowie Ex-Cottbuser Benjamin Förster (9) sind die besten Torschützen, die es für Leipzig in den Griff zu kriegen gilt. Seit dem 30.01. dieses Jahres verstärkt zudem Patrick Breitkreutz die VSG. Er kam aus Würzburg und ist mit 200.000 Euro Marktwert zugleich der wertvollste Akteur seines Teams. Die VSG hat kürzlich die Unterlagen für die 3. Liga eingereicht. Sie peilen also die Meisterschaft an.

Ein wenig hat man bei der BSG Chemie den Eindruck, dass der Geist vom ehemaligen Schalke-Trainer ("Die Null muss stehen“) über den Leutzscher Alfred-Kunze-Sportpark weht. Defensiv ist das Team von Trainer Miroslav Jagatic stabil. Mit 22 Gegentoren haben die Leutzscher die zweitbeste Defensive der Liga. Offensiv klemmt es jedoch ab und an. Bereits acht (!) Mal spielte die BSG 0:0, elf Mal blieb sie ohne Gegentreffer. Dabei ist das torlose Remis in Erfurt bereits abgezogen. Offensiv drückt der Schuh jedoch – und zwar gewaltig. Vor allem in den letzten neun Spielen (2:6 Tore/fünf Punkte) mussten die Fans sich auf Magerkost einstellen, was die Anzahl der Tore betrifft.



Bei Altglienicke zeichnet sich ein anderes Bild ab. Sie trifft gefühlt aus allen Lagen. 55 Tore gelang der zweitbesten Offensive der Liga bislang. Mit dieser Spielweise fingen sie sich jedoch auch schon 29 Gegentreffer ein.