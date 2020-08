Gegnercheck Altglienicke: Volle Offensivpower zum Saisonstart

Vor allem die beiden Partien im Pokal waren Kampfansagen des Teams von Trainerroutinier Karsten Heine. Erst wurde im Halbfinale der frühere DDR-Rekordmeister BFC Dynamo mit 5:1 gedemütigt, das Finale gegen den Vorjahressieger Viktoria Berlin war mit 6:0 eine noch klarere Sache. Mit dem Pokal-Titel qualifizierten sich die Rand-Berliner erstmals für den DFB-Pokal, wo es am 11. September in der 1. Runde gegen den Bundesligisten 1. FC Köln geht.



In der Liga waren die Siege nicht ganz so eindeutig. Gegen den Aufsteiger Tennis Borussia Berlin brauchte die VSG am 1. Spieltag einen Elfmeter in der fünften Minute der Nachspielzeit, um sich nach zweimaligem Rückstand noch mit 3:2 durchzusetzen. In der Partie gegen den SV Lichtenberg (4:2) am Dienstag kamen Altglienicke zwei Platzverweise für den Stadtrivalen zu Gute. Wegen der Tordifferenz von "nur" plus drei reichte es auch (noch) nicht für die Tabellenführung - in das Match gegen Meuselwitz geht die Volkssportgemeinschaft als Dritter.