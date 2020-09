Dafür spricht vor allem das funktionierende Kollektiv. Der schon in der abgelaufenen Spielzeit überzeugende Kader wurde im Sommer noch einmal punktuell verstärkt. Neuzugänge wie Tolcay Cigerci, Johannes Manske oder Linus Meyer fügten sich nahtlos ein und überzeugten bereits allesamt mit Toren in der Offensive. Ohnehin liegt die Stärke der Berliner in ihrem Angriffsspiel. Das belegen auch die bereits erzielten 13 Saisontore – Ligaspitze. Neben Cigerci, Manske und Meyer trafen auch Patrick Breitkreuz, Christian Skoda und Tugay Uzan je zweimal für die VSG. Heine, seit 2019 im Amt, verteilt die Verantwortung auf mehrere Schultern – der bisherige Erfolg gibt ihm Recht.

Karsten Heine (li.) und Co-Trainer Torsten Mattuschka peilen den nächsten Dreier an. (Archiv) Bildrechte: imago images / Contrast