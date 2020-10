Gegnercheck Altglienicke: Revanche für die Quotientenregelung?

Beim Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie lag die VSG eigentlich vor dem FCL auf Platz eins der Tabelle der Regionalliga Nordost. Doch die "Loksche" hatte eine Partie weniger absolviert und wurde nach langen Verhandlungen aufgrund der Quotientenregelung zum Meister erklärt. Danach scheiterten die Leipziger in den Aufstiegsspielen gegen den SC Verl und müssten so auch in dieser Saison wieder gegen Altglienicke antreten.