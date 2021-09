Vor vier Jahren stieg die VSG Altglienicke in die Regionalliga Nordost auf und spätestens seit der Verpflichtung von Trainerfuchs Karsten Heine sind die Berliner zu einer absoluten Topmannschaft gereift. Die zweiten Plätze in den vergangenen beiden vorzeitig abgebrochenen Spielzeiten sind ein eindrucksvoller Beweis. Die Bilanz des ZFC Meuselwitz gegen Altglienicke liest sich gar nicht so schlecht. Sieben Mal standen sich beide Teams gegenüber, zwei Spiele konnten die Ostthüringer gewinnen, beide auf der Glaserkuppe. Zuletzt am 9. Februar 2020, als Luca Bürder und Fabian Stenzel für einen 2:1-Sieg sorgten. Das letzte Aufeinandertreffen gab es am 3. Spieltag der vergangenen Saison. Damals, lang ist es her, hatte der ZFC zwei Auftaktsiege in der Tasche. Rudolf Gonzalez sorgte für die schnelle Führung, Altglienicke aber drehten das Spiel, Patrick Breitkreuz, Johannes Manske und Linus Meyer sorgten für den 3:1-Sieg der VSG.