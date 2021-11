Und noch etwas spricht für Altglienicke: Im direkten Duell der beiden Trainer steht es 2:0 für Karsten Heine, der seit 2019 die VSG trainiert. Unter seiner Regie gewann man in der Saison 2019/20 in Leipzig mit 4:2 und zu Hause 3:2. Chemie-Coach Miroslav Jagatic hat also noch Rechungen offen, zumal es gegen seinen Ex-Verein geht.



Vor seiner Zeit in Leipzig trainierte der 45-Jährige ein Jahr lang Altglienicke und arbeitete dabei auch mit Torsten Mattuschka, der derzeit Co-Trainer von Heine ist, zusammen. Jagatic wird viele Freunde treffen, aber nichts zu verschenken haben, denn Chemie erwartet ein hammerhartes Restprogramm in der Hinrunde - mit Spielen gegen Lok Leipzig und Energie Cottbus. Da scheint Altglienicke noch die einfachste Aufgabe.

Kennen und schätzen sich: Co-Trainer Torsten Mattuschka (VSG Altglienicke), Trainer Miroslav Jagatic (BSG Chemie Leipzig). Bildrechte: imago images / Matthias Koch