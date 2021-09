Der FC Eilenburg wartet weiter auf den ersten Sieg in der aktuellen Regionalliga-Saison und steht am 10. Spieltag bereits gehörig unter Druck. Die Möglichkeiten, dreifach zu punkten, werden nicht leichter, vor allem, wenn man sich den kommenden Gegner anschaut. Mit der VSG Altglienicke bekommen es die Nordsachsen am Freitag mit einem echten Liga-Schwergewicht zu tun.

Die Volkssport Gemeinschaft von Cheftrainer Karsten Heine hat bislang erst eine richtige Delle in der Saison erlebt - das 0:3 gegen den 1. FC Lok Leipzig am achten Spieltag. Dass das Team dennoch vor Selbstvertrauen strotzt, zeigte es am darauffolgenden Spieltag, als ein überzeugendes 3:0 gegen den FC Energie Cottbus folgte. Vor allem auswärts ist die VSG bärenstark und hat in vier Spielen in der Fremde die optimale Ausbeute von zwölf Punkten eingesammelt - ligaweit der Spitzenwert. Und die Gegner waren mit Carl Zeiss Jena, dem Berliner AK, dem Chemnitzer FC und zuletzt Cottbus keine Laufkundschaft.