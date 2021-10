Fußball | Regionalliga Gegnercheck VSG Altglienicke: Ziel Aufstieg gerät aus dem Blick

Nach zwei zweiten Plätzen in den vergangenen beiden Jahren hatte man bei der VSG Altglienicke nun den Meistertitel in der Regionalliga avisiert. Doch diesem Ziel hinken die Berliner vor dem Nachhol-Duell bei Germania Halberstadt am Mittwoch (19 Uhr, Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) immer weiter hinterher.