Schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Regionalliga-Saison zeichnet sich langsam ab, welche Vereine um den Aufstieg in die 3. Liga spielen dürften und welche Klubs eher gegen den Abstieg kämpfen. Zu diesen "Klassenkämpfern" gehören wohl auch der ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt, die beide am Sonntag (Anstoß: 13:30 Uhr) auf der "Glaserkuppe" gegeneinander antreten.

Denn klar ist: Dort, wo die Meuselwitzer gerade stehen - nämlich knapp über den Abstiegsplätzen -, wollten sie eigentlich überhaupt nicht hin. "Wir haben irgendwie die Krätze am Fuß", meinte Trainer Koray Gökkurt nach der 2:3-Niederlage beim VfB Auerbach.

In Halberstadt sieht es sogar noch düsterer aus. Die Mannschaft hat nur eines der ersten acht Saisonspiele gewonnen und steht auf dem letzten Tabellenplatz. Auch zuletzt gegen den SV Lichtenberg blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Trainer Danny König sieht die Probleme vor allem in der Chancenverwertung: "Das ist unser leidiges Thema in den letzten Spielen."