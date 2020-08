Gegnercheck: ZFC Meuselwitz mit neuem Gespann und Optimismus nach Rathenow

Beim ZFC Meuselwitz beginnt eine neue Zeitrechnung. Nach fünf Jahren haben sich die Wege von Trainer Heiko Weber und dem Regionalligist im Sommer getrennt. Auch Co-Trainer Marco Kämpfe ist mittlerweile weg, bringt nun die Zweitligakicker des FC Erzgebirge Aue in Schwung. Das neue Duo heißt Korey Gökkurt und Daniel Rupf. Und mit dem jungen Trainer kam ein Schwung neuer Spieler, meist jung und hungrig, und aus dem gesamten Bundesgebiet. Wie diese Mischung funktioniert, können erst die Pflichtspiele zeigen. In der Vorbereitung machte die Mannschaft aus Ostthüringen einen guten Eindruck, setzte sich u.a. beim FC Carl Zeiss Jena mit 2:0 durch. "Wir wollten einen Umbruch einleiten, mit jungen Spielern aus Ost und West. Wir haben ein gutes Gefühl, haben nur ein Gegentor bekommen. Die Jungs sind heiß und freuen sich auf den Start", schätzte Sportdirektor Frank Müller ein.

Selbstbewusstsein ist beim ZFC vorhanden. Und so ist die Marschrichtung für den Auftakt am Samstag, 15. August, beim FSV Optik Rathenow klar: "Wir fahren mit breiter Brust dorthin und wollen klar die ersten drei Punkte einfahren."

Doch Vorsicht ist geboten: Rathenow ist immer schwer zu bespielen, das mussten die Meuselwitzer auch in der letzten Saison erfahren. Erst in der Nachspielzeit gelang da ein schmeichelhaftes 1:1. Das Tor erzielte Alexander Dartsch, den es nach Chemnitz zog. Auch in der Vergangenheit ging es im Stadion Vogelsang immer eng zu. Von den fünf Partien gewann der ZFC zwei, einmal setzte sich Optik durch. Und während beim ZFC nichts ohne Präsident Hubert Wolf geht, funktioniert Optik eigentlich nur mit Ingo Kahlisch, seit vielen, vielen Jahren. Es sind mittlerweile 31 Jahre und immer wieder schafft es der 64-Jährige, Spieler nach Rathenow zu lotsen, die versuchen, sich für ein kleines Geld anzubieten. Auch in dieser Saison, was bei dem Minietat von Optik nicht verwundert, wird es für Rathenow nur um den Klassenerhalt gehen. Gut gerüstet scheint das Team, mit Lucas will für den Angriff und zuletzt Abwehrkanten Salif Dramé kam Qualität ins Havelland. Schmerzhaft ist der Ausfall von Kapitän Jerome Leroy, der sich beim Test gegen den BFC Dynamo den Mittelfuß brach.