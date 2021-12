Fünf Spiele in Folge haben die Meuselwitzer zuletzt nicht verloren, davon drei ohne Gegentor gewonnen. In Lichtenberg könnte der dritte Sieg in Folge gelingen. Für die Bergner-Elf geht es nun in erster Linie darum, sich von den fünf letzten Rängen fernzuhalten - denn weil der Hallesche FC und der FSV Zwickau in der 3. Liga um den Klassenerhalt kämpfen, müssen die Regionalligisten durchaus befürchten, dass es am Saisonende mehr als nur die drei festen Absteiger geben könnte.