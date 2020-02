Gegnercheck: ZFC Meuselwitz - VSG Altglienicke

Die VSG Altglienicke hat sich in dieser Saison zu einer Topadresse der Regionalliga Nordost entwickelt. Trainerfuchs Karsten Heine hat es verstanden, aus einer durchschnittlichen eine echte Spitzenmannschaft zu formen. Bemerkenswert ist besonders die Offensivwucht der Berliner. 52 Tore in 20 Spielen sind Bestwert, allein die drei Knipser Christian Skoda (13 Tore), Tygay Uzan (12) und Benjamin Förster (9) erzielten 34 Tore. Mit Patrick Breitkreuz wurde Ende Januar von den Würzburger Kickers noch eine weitere Offensivkraft verpflichtet, sicher ein Zeichen an die Konkurrenz um den Staffelsieg.

Ein Grund für den Erfolg: Mit Karsten Heine wurde Ende Mai 2019 ein erfahrener Trainer geholt. Der 64-Jährige durfte mit einer nahezu eingespielten Mannschaft die neue Saison angehen. Dort standen sie seit dem zweiten Spieltag stets unter den besten fünf. Die Bilanz kann sich sehen lassen. 41 Punkte, 28 davon holten die Berliner im heimischen Stadion, obwohl dort alles andere als eine prickelnde Atmosphäre herrscht. In fremden Gefilden dagegen gab es in acht Spielen nur 13 Punkte, dabei auch drei Niederlagen.

Der ZFC Meuselwitz startet nach der Absage bei Lichtenberg verspätet in das Spieljahr. Mit 21 Punkten (der Sieg in Erfurt wurde annulliert) steht der ZFC ganz gut da, auch dank einer Serie von elf Punkten in fünf Spielen. In der Winterpause wurde bekannt geworden, was in Meuselwitz seit Monaten gemunkelt worden war: Heiko Weber wird im Sommer nach fünf Jahren den Verein verlassen. Er hinterlässt eine intakte Mannschaft, die mit dem Nordhäuser Tobias Becker noch einmal namhaft verstärkt wurde.