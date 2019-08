Das Amtsgericht Chemnitz hat das Insolvenzverfahren gegen Fußball-Drittligaabsteiger Chemnitzer FC eröffnet. Der Verein sei zahlungsunfähig und überschuldet, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Als Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Klaus Siemon durch das Insolvenzgericht bestimmt. Der CFC hatte Mitte April wegen Verbindlichkeiten von mehr als 2,5 Millionen Euro die Insolvenz eingereicht und war in die 4. Liga abgestiegen. Auch sportlich lief es für die Himmelblauen in der abgelaufenen Saison nicht mehr. Die Chemnitzer stiegen als Vorletzter aus der dritten Liga ab und treten nun in der Regionalliga an.