Der aus Sangerhausen stammende Linksverteidiger lief sowohl für den Nachwuchs des 1. FC Magdeburg, als auch für den SV Werder auf und verzeichnet darüber hinaus diverse Einsätze in der U17- und U18-Nationalmannschaft. Mit seinem starken linken Fuß soll er den VfB verstärken. Sein Vertrag in Bremen ist ausgelaufen, in der Regionalliga Nord kam er in der vergangenen Saison auf vier Einsätze.