Es sei aber auch eine Frage der Perspektive, so der 33-jährige Übungsleiter: "Von den letzten vier Spielen haben wir nur eins verloren. Wir sind durch einen diskutablen Elfmeter in Gleichstand geraten." Das 14. Spiel ohne Sieg hätte nicht sein müssen. Die Halberstädter trauerten vor allem einer dicken Chance von Stefan Korsch hinterher, der allein auf das Luckenwalder Tor zulief, es jedoch nicht schaffte, den Ball an Schlussmann Robert Petereit vorbeizulegen. Duda resümierte: "Es ist ein leistungsgerechtes Remis. Wir haben genug Zeit, das aufzuarbeiten, um im nächsten Jahr wieder anzugreifen."