Nachdem Halberstadt einen hervorragenden Start in die Saison hinlegte und als eine der Überraschungen der Saison galt, folgte Anfang September ein Leistungseinbruch. 18 Spieltage in Folge blieb die Germania ohne eigenen Sieg (elf Niederlagen, sieben Unentschieden). Auch zuletzt blieben die Leistungen der Mannschaft von Andreas Petersen eher durchwachsen. Lediglich einmal konnte das Team als Sieger vom Platz gehen (2:1 gegen Union Fürstenwalde). Hinzu kommen drei Niederlagen und ein Remis. In der Tabelle steht Halberstadt damit aktuell auf Platz 15 (29 Punkte) – vier Punkte hinter dem sicheren rettenden Ufer.

Beim Aufsteiger aus Eilenburg ist die Situation derzeit ähnlich. Auch die Mannschaft von Nico Knaubel konnte an den vergangenen fünf Spieltagen nur einen Sieg erringen. Ausgerechnet gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel zeigten die Sachsen zuletzt immer wieder starke Leistungen. Gegen die VSG Altglienicke konnte man gewinnen, gegen Lok Leipzig (1:1) und Energie Cottbus (1:1) gab es jeweils ein Remis. Eilenburg steht in der Tabelle damit aktuell auf Rang 16 direkt hinter dem Kontrahenten aus Halberstadt. Für die Sachsen geht es also ebenfalls darum, den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.