Um der Defensive mehr Stabilität zu verleihen, ist der Tabellenletzte der Regionalliga Nordost, Germania Halberstadt, auf dem Transfermarkt tätig geworden. Wie der Verein am Dienstag (03.01.) mitteilte, wurde mit Fynn Kleeschätzky der erste Neuzugang des Winters unter Vertrag genommen.

Der 21-jährige Innenverteidiger kommt von der Regionalliga-Mannschaft von Hannover 96, wo er in dieser Saison zweimal über neunzig Minuten zum Einsatz kam. Zuvor war der Sohn des früheren Bundesliga-Spielers Peter Kleeschätzky beim VfB Lübeck in der Regionalliga Nord aktiv. Seine Jugend verbrachte der gebürtige Braunschweiger in den Nachwuchsleistungszentren vom VfL Wolfsburg und des 1. FC Kaiserslautern.