Lange hat die Trainersuche beim VfB Germania Halberstadt nicht gedauert. Nachdem der Regionalligist am (26. Mai) die Zusammenarbeit mit Sven Körner beendet hatte, steht gut eine Woche später bereits sein Nachfolger fest. Wie der Klub am Mittwoch (3. Juni) bekannt gab, wird Danny König die Geschicke bei den Sachsen-Anhaltinern ab dem 1. Juli übernehmen.

Beim VfB freue man sich "mit dem gebürtigen Wipprarer einen Mann an die Seitenlinie zu holen, der über eine achtjährige Trainererfahrung in der Regionalliga und der 3. Bundesliga verfügt und zudem eine regionale Bindung hat", teilte Halberstadt mit. Bereits im letzten Jahr gab es Kontakte zu König, den man für seine "offene Kommunikation" schätzt. Der 45-Jährige arbeitete zuletzt als Co-Trainer beim FSV Zwickau. Nach knapp fünfjähriger Zusammenarbeit trennten sich die Wege in der letzten Woche.

Mit dem erfahrenen Trainer wolle man in Halberstadt signalisieren, dass die Regionalliga und die damit in den letzten 20 Jahren getätigten Investitionen erhalten bleiben sollen. Der Weg der wirtschaftlichen Vernunft soll dabei nicht verlassen werden. Der Fokus in der kommenden Saison soll dabei auf dem Verbleib in der Regionalliga sowie dem FSA-Pokal liegen.