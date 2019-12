Germania Halberstadt ist am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Optik Rathenow hinausgekommen. Dabei offenbarte sich vor 277 Zuschauern im Friedensstadion immer wieder das aktuell große Problem der Germania-Elf: die Chancenverwertung. Nur einmal konnte Paul Grzega Optik-Torwart Lucas Hiemann überwinden. Es war der Ausgleich zum 1:1. Zuvor lag Halberstadt lange mit 0:1 zurück, nachdem Caner Özcin die Gäste früh in Führung gebracht hatte. In der Tabelle bedeutet der eine Punkte nicht den erhofften Befreiungsschlag für die Elf von Sven Körner. Mit 16 Punkten ist die Germania Halberstadt weiter 15.