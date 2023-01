Zur Dauer des Vertrages machte die Germania keine Angaben, teile auf dem vereinseigenen Instagram-Kanal aber mit, dass Renner sich gegen die Möglichkeit entschieden habe, in der Rückrunde Teil des Braunschweiger Zweitligakaders zu sein. Die Vorharzer können neue Impulse für die Offensive gut gebrauchen. Das in der Tabelle schon fast abgeschlagene Team von Trainer Manuel Rost kommt in bis dato 14 Ligapartien gerade einmal auf zehn Tore.



Jona Renner ist der aktuell dritte Winterneuzugang im Friedensstadion. Zuvor hatte sich Halberstadt bereits die Dienste der beiden Defensivakteure Fynn Kleeschätzky (Hannover 96 II) und Simran Dhaliwal von Nordostkonkurrent Chemie Leipzig gesichert.