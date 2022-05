Germania Halberstadt setzt auch in der kommenden Saison auf ein Trainerduo an der Linie. Der Fußball-Regionalligist gab am Donnerstag die Vertragsverlängerung mit Manuel Rost bekannt. Der Ex-Erfurter soll gemeinsam mit Andreas Petersen die Geschicke leiten - und das unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit.