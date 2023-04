Der 44-jährige Wagner ist aktuell Cheftrainer bei Noch-Oberligist SV Westernhausen. Mit dem Verein aus dem Harz war er in der Vorsaison in die fünfte Liga aufgestiegen. Aktuell ist der SV 1890 aber nur Tabellen-Vorletzter, den Entzug der Oberliga-Zulassung wegen fehlender A-Jugend durch den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) konnte Westerhausen aber vor dem Vernbandsgericht abwehren .

Der Vertrag mit Wagner gilt sowohl für die Regionalliga als auch die Oberliga. "Mit Wagner konnte jemand an den Verein gebunden werden, der regional verwurzelt ist, jahrelang schon erfolgreich im Herrenfußball als Trainer agiert und als aktueller Oberligatrainer auch stets den Blick für Mannschaften in der Regional- bzw. Verbandsliga hat", heißt es in der Mitteilung der Halberstädter. Chefcoach Manuel Rost wird so zitiert: "Seine Persönlichkeit, sportliche Akribie und seine Verbundenheit zur Region passen vollumfänglich zu unserem Projekt. Mit der Verpflichtung schließen wir eine weitere Lücke in unserem Trainerteam."