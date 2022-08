Fußball | Regionalliga VfB Germania Halberstadt - Neuer Trainer, neuer Fußball?

Hauptinhalt

Die Regionalliga Nordost startet am Freitag in ihre neue Spielzeit. Um 19.00 Uhr gastiert Germania Halberstadt in Lichtenberg. Kann die Mannschaft des vorerst alleinigen Trainers Manuel Rost erneut die Klasse halten? Der Teamcheck von "Sport im Osten" zeigt es.