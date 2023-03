Demnach beendet der 33-Jährige noch in dieser Woche seine Arbeit beim Tabellenvorletzten. Er war offiziell im November eingestiegen. Der VfB dankte ihm "für seine Hilfe bei der Kaderumstellung in der Winterpause". Diese habe "Früchte getragen". Halberstadt hatte in den ersten 14 Partien nur zwei Punkten geholt. Nach der Winterpause kamen neun aus zehn Spielen hinzu.