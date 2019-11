Im Stadion der Freundschaft hielt der VfB Germania Halberstadt in den Anfangsminuten gut gegen die spielstarken Cottbuser mit. Nach gut zehn Minuten wurde der Druck jedoch zu groß und Felix Brügmann köpfte die Hausherren nach einer Ecke in Führung (15.). Wenige Augenblicke später hätte der mitgereiste VfB-Anhang fast schon einen Grund zum Jubeln gehabt. FCE-Keeper Lennart Moser wehrte einen Weitschuss nach vorne ab, Dennis Blaser roch den Braten und köpfte zum vermeintlichen 1:1 ein (18.). Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. So wurde die Brust des Teams von Claus-Dieter Wollitz immer größer und die Rot-Weißen bestimmten in den nachfolgenden Spielminuten die Partie. Mit viel Glück und Geschick blieb es aber bis zur Pause bei dem knappen Rückstand für die Sachsen-Anhalter.

Im zweiten Abschnitt ließ der FCE den Halberstädtern etwas mehr Platz auf dem Spielfeld und lauerte auf Konter. Das Team von Sven Körner konnte jedoch mit der neu gewonnenen spielerischen Freiheit nix anfangen. Es fehlte dem VfB einfach die spielerische Idee, um die Lausitzer in Gefahr zu bringen. Anders trat da Cottbus auf. Immer brandgefährlich und für ein Tor gut. So hatten die Gäste Glück, dass sowohl Moritz Broschinski als auch Brügmann am Aluminium scheiterten (60./62.). Auch danach erspielten sich die Hausherren einige Chancen. Lediglich VfB-Keeper Florian Sowade stemmte sich gegen die drohende Niederlage und hielt sein Team mit starken Paraden im Spiel. Das alles nutzte am Ende aber nichts. Die Germania verlor am Ende verdient beim stark auftretenden Tabellenzweiten aus Cottbus.