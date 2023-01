Herber Verlust für Germania Halberstadt: Stefan Korsch verlässt den Regionalligisten nach viereinhalb Jahren und wechselt aus beruflichen Gründen. Das erklärte der Verein am Freitag. "Nach Abschluss seiner Ausbildung ist er voll ins Berufsleben eingestiegen und möchte daher sportlich wieder näher an Magdeburg ran rücken", hieß es in einer Pressemitteilung.



Die Gespräche waren bereits seit Weihnachten geführt worden. Jetzt erteilte der Verein trotz noch laufendem Vertrag die Freigabe. Korsch absolvierte über 100 Regionalligaspiele für Halberstadt und bestritt auch in dieser Saison 14 Partien über die volle Spielzeit. "Mit Stefan Korsch verlieren wir einen Führungsspieler, der sich immer mit unserem Verein identifiziert und sportlich alles gegeben hat."