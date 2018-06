20. Juni: Offizieller Trainingsauftakt

22. Juni: TSV Brettin/Roßdorf – VfB Germania

23. Juni: VfB Germania – FSV Askania Ballenstedt

30. Juni: Gegner offen



4. Juli: Hamburger SV U23 – VfB Germania (in Wolfsburg)

6. Juli: Eintracht Norderstedt – VfB Germania



11. Juli, 18:30 Uhr: SV Eilsdorf – VfB Germania

13. Juli: SV Westerhausen – VfB Germania

16. Juli: Turnier in Braunschweig



18. Juli, 19:00 Uhr: VfB Germania - 1. FC Magdeburg

19. Juli: Schau-Trainingsspiel (Kurzzeit) gegen den SC Magdeburg im Rahmen des SCM-Trainingslagers in Halberstadt

21. Juli: Turnier in Braunschweig (Finalspiele)



27.-29. Juli: Regionalliga-Auftakt