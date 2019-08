"Wir sind trotz Wackers 1:5-Niederlage in Lichtenberg krasser Außenseiter. Sie hätten mehrere Tore schießen können, hatten an dem Tag aber kein Matchglück. Wir sind immer noch in der Findungsphase - haben eine junge Mannschaft mit 17 Neuzugängen. Auf der anderen Seite hat Wacker eine gute individuelle Qualität. Mit Spielern wie Kammlott, Löhmannsröben oder Scholl kann sich Nordhausen in einen Rausch spielen. Zudem sind sie stark bei Standards. Ich denke, dass Wacker alles rausholen wird, da dort auch Druck auf dem Kessel ist."