Der Greifswalder FC ist in die Regionalliga Nordost aufgestiegen. Die Hansestädter setzten sich am Sonntag (12.06.2022) im heimischen Volksstadion mit 4:2 (2:1) gegen Hertha Zehlendorf durch. Vor 2.121 Zuschauern erzielten Tom Selchow (34.), Joseph Charles Richardso (44.) und Peterson Appiah (52./80.) die Tore für Greifswald. Egzon Ismaili (36./90.) traf doppelt für Hertha.

Durch den Sieg überholten die Hansestädter den direkten Konkurrenten in der Tabelle. Zwar könnte Zehlendorf am 33. und letzten Spieltag Greifswald noch überholen, da die Spieltage 34 bis 38 in der zweigleisigen NOFV-Oberliga aber ersatzlos wegfallen, wird die Quotientenregelung angewandt. Diese fällt zu Gunsten Greifswalds aus, die im gesamten Saisonverlauf ein Spiel weniger absolviert haben.