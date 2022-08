Ausgangslage Chemnitz

Nach dem 1. Spieltag stand der Chemnitzer FC bereits da, wo er am liebsten auch am Ende der Saison wäre - auf Tabellenplatz eins. Auch wenn man bei den Himmelblauen das Wort "Meisterschaft" meidet, wird der sächsische Regionalligist von Experten als einer der Top-Favoriten für den Platz an der Sonne angesehen. Ein Sieg gegen Liga-Neuling Greifswald am Sonntag in der Hansestadt würde diese Einschätzung direkt zu Saisonbeginn untermauern.

Auch in der ersten Runde des DFB-Pokals verkaufte sich der CFC teuer. Gegen den Bundesligisten Union Berlin ging man sogar in Führung und musste erst nach Verlängerung die Segel streichen. In der Liga nahm den CFC das Positive aus dem Spiel mit und startete gegen Tennis Borussia Berlin souverän mit 3:0. Darauf will man aufbauen. Es wird die weiteste Auswärtsfahrt des Jahres. Knapp 500 Kilometer liegen Chemnitz und Greifswald auseinander.

Chemnitzer Jubel nach einem 3:0-Erfolg gegen TeBe. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Auf einige wichtige Spieler muss CFC-Coach Christian Tiffert am Sonntag verzichten. Und das trifft vor allem den Abwehrverbund: Sowohl Robert Zickert als auch Tim Campulka aus der Innenverteidigung fallen verletzt aus. Nicht nur deshalb hat Tiffert Respekt vor dem Spiel. Der Gegner verfüge über einen guten Kader mit großgewachsenen und physisch starken Spielern", sagte der Chemnitz-Coach auf der Pressekonferenz zum Spiel.

Die Favoritenrolle ist dennoch klar verteilt - und zwar zugunsten des CFC. "Wir sind der Chemnitzer FC. Platz fünf wie im vergangenen Jahr kann nicht unser Anspruch sein", sagte der Doppel-Torschütze aus dem TeBe-Spiel Kilian Pagliuca.

Robert Zickert wird Chemnitz in Greifswald fehlen. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point

Ausgangslage Greifswald

Nach dem Saisonauftakt beim Berliner AK, der mit 0:2 verloren ging, ist die Freude über das Abenteuer Regionalliga in Greifswald ungebrochen. Ein kleiner Scherz des Social-Media-Teams, dass man nach dem ersten Spieltag ja gleichauf mit Energie Cottbus sei, unterstreicht diese Feststellung. Es war Spiel eins für die Hanseaten in einer neuen Liga mit einer völlig neuen Mannschaft. Dennoch war die Leistung bei den Berlinern, trotz des negativen Ausgangs, respektabel.

Um eine gute Rolle in der Liga macht man sich im hohen Norden keine Sorgen. Im Gegenteil. Man freut sich auf namhafte Gegner, wie den Chemnitzer FC und hofft, den Favoriten hin und wieder ein Bein stellen zu können. "Wir wollen unser Spiel durchziehen", gibt GFC-Trainer Roland Kroos in der Ostsee-Zeitung (OZ) die Marschroute für Sonntag vor. Man habe die Fehler aus dem BAK-Spiel analysiert und wolle das Ergebnis dieses Mal zugunsten Greifswalds gestalten, so Kroos weiter. Das Hauptaugenmerk liegt dabei vor allem auf der Chancenverwertung, die gegen den BAK suboptimal war. Auch die defensive Absicherung müsse besser werden. Roland Kroos schafte mit dem Greifswalder FC den Aufstieg und will nun Regionalliga-Fußball genießen. (Archiv) Bildrechte: IMAGO / Andre Gschweng

Grund zur Freude gibt es beim GFC schon vor dem Spiel. Nach langen Umbauarbeiten ist das Greifswalder Volksstadion rechtzeitig fertig geworden und hat alle nötigen Genehmigungen von der Stadt erhalten. Der Heim-Premiere im heimischen Stadion steht nichts mehr im Wege. "Ich werde diesen Moment vor heimischer Kulisse schon während des Spiels genießen", so Kroos in der OZ.

Für zwei GFC-Spieler gibt es auf die Heim-Premiere noch ein Sahnehäubchen oben drauf. Sowohl Lukas Knechtel als auch Matteo Hecker standen bis Sommer 2021 noch in Chemnitz unter Vertrag. Es geht am Sonntag also mit einer Extra-Portion Motivation gegen den Ex-Club. Das gilt auch für den Geschäftsführer Sport David Wagner, in Chemnitz sogar in der 2. Bundesliga spielte.

Lukas Knechtel lief in der Vergangenheit schon für den Chemnitzer FC auf. (Archiv) Bildrechte: IMAGO/Andre Gschweng

So könnten sie spielen

Greifswalder FC: Kamenz - Bilbija, Sanin, Schmedemann, Bandowski - Eidtner, Rosenberg, Jensen, Weilandt - Kargbo, Memaj

Chemnitzer FC: Jakubov - Berger, Pribanovic, Pelivan, Walther - Pagliuga, Müller, Kurt, Stagge - Brügmann, Ulrich