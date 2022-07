Roland Kroos geht in seine fünfte Saison in Greifswald. Bildrechte: IMAGO / Andre Gschweng

Fußball-Star Toni Kroos dürfte in Madrid mitgejubelt haben. Sein Papa Roland hat den Greifswalder FC erstmals in seiner Geschichte in die Regionalliga geführt. Der Verein von der Ostseeküste betritt Neuland, ist aber alles andere als unvorbereitet.

Geschäftsführer David Wagner, gebürtiger Zwickauer und über zehn Jahre beim FSV Zwickau, verrät "Sport im Osten": „Wir haben schon im April begonnen, die Regionalliga Nordost zu beobachten. Es war wichtig, einen Überblick zu haben, was auf uns zukommt.“ Weil das Aufstiegsrennen in der Oberliga Nord bis zum Schluss eng war, wurde zweigleisig geplant. "Unser großer Wunsch war es, aufzusteigen, deshalb haben wir die Jungs, die wir verpflichten wollten, auch frühzeitig kontaktiert und ihnen unser gemeinsames Projekt, für den Fall des Aufstiegs, vorgestellt", erzählt Wagner.

"Wir wollen keine Eintagsfliege sein"

Greifswald wolle alles, aber keine Eintagsfliege sein. Wagner macht klar: "Unser Ziel ist es, uns in der Regionalliga zu behaupten. Wir wollen die Liga annehmen und so schnell wie möglich 40 Punkte einfahren."

Dafür wurde ordentlich investiert. Der Personaletat für die 1. Mannschaft bewegt sich im mittleren sechsstelligen Bereich. Damit ist es möglich, unter Profibedingungen zu trainieren. "Ein Großteil der Jungs kann sich komplett auf Fußball konzentrieren. Arbeit und Regionalliga ist nicht vereinbar", so Wagner, der auf die langen Anfahrtswege zu den Auswärtsspielen verweist. Greifswald - wunderschön an der Ostsee gelegen, wird am Saisonende die Mannschaft mit den meisten Kilometern auf dem Tacho sein. "Wir haben uns darauf vorbereitet. Es wird einige Spiele geben, wo wir übernachten werden. Das lässt sich mit der Arbeit nicht realisieren." Bildrechte: IMAGO / Leo

Hammer-Neuzugänge und viel Euphorie

Einen Standort-Nachteil sieht Wagern dennoch nicht. "Im Gegenteil", lacht der gebürtige Sachse. "Wir haben eine ganz tolle Region, eine coole Stadt und viel Lebensqualität." Er spüre gerade in der Stadt eine große Euphorie. Die wolle man nutzen, um auch neue Partner und Unterstützer ins Boot zu holen.

Sportlich scheint das Team bestens vorbereitet zu sein. Die Neuzugänge lassen jedenfalls aufhorchen. Tom Weilandt (30, VfL Bochum), Bakarr Kargbo (29, Berliner AK) Guido Kocer (33, Bandirmaspor), Matti Kamenz (23, FSV Zwickau), Niclas Kubitz (21, VfB Auerbach), Aleksandar Bilbija (24, Tennis Borussia Berlin), Daniel Eidtner, Pascal Schmedemann (beide 22, beide Hannover 96 II), Maksym Kowal (31, VfB Germania Halberstadt), Moritz Rosenberg (20, FC Hansa Rostock II) und Jonas Banouas (18, FC Rot-Weiß Wolgast) verstärken den Aufsteiger.

Weilandt wechselt von Bochum nach Greifswald