Der GFC reagiert damit auf das anhaltende Formtief. In dieser Saison holten die Norddeutschen nur elf Punkte aus 16 Spielen und stehen vor dem nächsten Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 20. Oktober auf Platz sieben. Zuletzt blieb man drei Mal in Folge sieglos, den jüngsten Tiefpunkt markierte das 0:2 gegen Tabellenschlusslicht VFC Plauen am vergangenen Sonntag.