Wie der Verein mitteilte, habe man auf die sportliche Entwicklung der letzten Wochen reagieren müssen. Vrabec, der erst am 1. März als Nachfolger für Roland Kroos geholt und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet worden war, wurde die Landespokalpleite im Halbfinale in Ueckermünde zum Verhängnis. In sieben Spielen gelangen nur zwei Siege.

Fuchs kam die neue Aufgabe "hervorragend gelegen". "Ich war jetzt zehn Monate zu Hause und wollte unbedingt auf den Platz zurück. Die Aufgabe mit einem ambitionierten, aufstrebenden Verein zu arbeiten ist eine super Herausforderung für mich." Lars Fuchs ist vielen Fans in Mitteldeutschland aus seiner aktiven Fußballerzeit ein Begriff. Insgesamt vier Jahre spielte er beim 1. FC Magdeburg, schaffte mit dem Klub 2015 den Aufstieg in die 3. Liga. Insgesamt kam er auf 123 Pflichtspiele und 55 Tore für die Magdeburger. Außerdem spielte er für den VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und den FC Carl Zeiss Jena.

Jetzt will er in Greifswald erstmal den Kader richtig kennenlernen. "Ich habe die Herausforderung super gerne angenommen. Das nächste Spiel ist in zwei Tagen und da haben wir nichts zu verlieren", so Fuchs. Am Sonntag muss Greifswald bei der BSG Chemie Leipzig antreten.