Trainer Heiko Weber wechselte gegenüber dem 1:1 gegen Energie Cottbus auf drei Positionen. Die nach Gelbsperren wieder verfügbaren Dominik Bock und Andy Trübenbach ersetzten Patrick Scheder und den nun durch die fünfte Verwarnung fehlenden Till Jacobi. Dazu setzte er den zuletzt kritisierten Nils Schätzle raus, für ihn durfte Johannes Pistol auflaufen.

Greifswalder Torflut in der Anfangsphase

Joe-Joe Richardson jubelt über sein Elfmeter-Tor zum 1:0. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch mit einer Aktion wurde die gesamte Mannschaft früh geschockt. Nils Miatke fuhr in einem Laufduell im Strafraum den Arm gegen Guido Kocer aus. Schiedsrichter Pascal Wien aus Berlin zeigte sofort auf den Punkt. Es war ein Kann-Elfmeter, da Routinier Miatke sich nicht clever anstellte, gleichzeitig aber auch eine etwas harte Entscheidung bei der ersten Aktion im Strafraum in der vierten Minute direkt auf Strafstoß zu entscheiden. Joe-Joe Richardson verwandelte jedenfalls sicher in die Tormitte - 1:0 (5.)!

Danach ging es Schlag auf Schlag. Ein langer Ball in den Strafraum und alle Thüringer schauten sich an, während Soufian Benyamina reagierte und das Leder unter die Latte drosch - 2:0 (7.). Meuselwitz war völlig von der Rolle, geriet bei jedem Ballverlust in komplette Unterzahl und ständige Kontersituationen. Nach flacher Hereingabe von rechts schob Richardson zum 3:0 (9.) ein. Drei Gegentore in neun Minuten und das in einem so wichtigen direkten Abstiegsduell! Es wirkte so als hätte der ZFC sich die Zwei-Tages-Reise inklusive der Hotelkosten für die Übernachtung von Dienstag auf Mittwoch sparen können.

Bürgers Bogenlampe sorgt für Anschluss aus dem Nichts

Meuselwitz war weiter unterlegen, offenbarte gerade bei Ballverlusten große Löcher in der Rückwärtsbewegung. Kurz vor der Pause keimte aus dem Nichts aber Hoffnung auf. Trübenbach flankte und Luca Bürger nahm das Ding volley. Dabei rutschte ihm die Kugel so ab, dass der Ball nah bei ihm aufsetzte und sich dann in hoher Bogenlampe ins GFC-Gehäuse senkte - 3:1 (44.).

Bock macht's richtig spannend

Zum zweiten Durchgang entwickelte sich eine deutlich umkämpftere Partie. Meuselwitz nahm die Mann-gegen-Mann-Duelle im Mittelfeld besser an. Mit einem Standard wurde die Partie schließlich wieder spannend. Florian Hansch zog nach einem Eckball aus dem Hinterhalt flach ab, der Torwart ließ klatschen und Bock grätschte den Abpraller zum 3:2-Anschluss in den Kasten (62.). Daraufhin wurde es ein ganz wilder Abstiegsfight.

Ausgleich in letzter Sekunde verhindert

Hier senkt sich die Bogenlampe von Bürger zum 1:3 ins Netz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Greifswald hatte das Spielen zu früh eingestellt, war gegen die Gäste nun im Nachteil. Bürger per Freistoß (79.) und ein Distanzknaller von Hansch (80.) hätten fast den Drei-Tore-Rückstand endgültig egalisiert, aber GFC-Keeper Jonas Brendieck war zweimal mit sicheren Paraden zur Stelle. In einer hektischen, teils atemberaubenden Schlussphase warf Meuselwitz alles nach vorn und einmal war der Ball fast schon hinter der Linie. Bürger hatte aus 20 Metern draufgehalten, Brendieck musste wieder in die Mitte abwehren, Scheder kam nicht richtig ran, dennoch trudelte der Ball Richtung Kreidestrich, wo ihn Greifswalds Jannik Bandowski in allerletzter Sekunde klärte (90.).