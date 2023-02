Das Volksstadion Greifswald hat kein Flutlicht. Bildrechte: IMAGO / Andre Gschweng Weil das Volksstadion keine Flutlichtanlage hat, muss der Anpfiff bereits am Nachmittag stattfinden. Meuselwitz muss diese Herausforderung angesichts der sportlichen Bedeutung annehmen und trat bereits am Dienstag die Fahrt in den Norden an. 488 Kilometer sind es einfach, die längste Auswärtsstrecke. "Danach kommt ja nur noch Wasser", witzelt ZFC-Trainer Heiko Weber. "Wir werden in einem Hotel bei Wolgast übernachten, abends noch einmal Videoszenen von Greifswald anschauen und morgen früh einen Spaziergang machen." Da geht es dann wohl am Strand entlang. Das ist der ruhige Teil des Ausflugs, der stürmische folgt dann ab Mittag.

Weber: "Jeder sieht, was in Greifswald entsteht"

"Greifswald ist wie Erfurt kein gewöhnlicher Aufsteiger", weiß Weber und betont: "Sie werden in der Liga komplett ernstgnommen und haben exzellente Einzelspieler, viele dabei, die etwas Besonderes mit dem Ball machen können." Mit dem Solarenergieunternehmen JES AG hat Greifswald einen großen Investor in der Hinterhand, der in Zukunft sogar ein Stadion für 10.000 Zuschauer bauen lassen will. "Jeder sieht, was dort entsteht", meint Weber.

Anthony Syhre spielte früher für Halle und Zwickau in der 3. Liga, räumt jetzt für Greifswald ab. Bildrechte: imago images / Passion2Press Im Winter legten die Ostseestädter mit Ex-Halle-Defensivspezialist Anthony Syhre und Sturmwaffe Nico Granatowski, der Drittligist Zwickau nach einem Probetraining zu teuer war, prominent nach. Beide standen zuletzt in der Startelf. Dennoch muss sich der GFC nach drei Niederlagen in Folge, allerdings alle gegen Topteams wieder stark nach unten orientieren. Weber ist sicher: "Sie würden gern höher stehen und könnten es auch, haben sich mehr Punkte ausgerechnet. Aber so Teams wie Greifswald machen die Regionalliga immer spannender."

Drei wollen überleben, einen erwischt's wohl

Und das trifft gerade auf diese Konstellation zu. Weil mit Halle und Zwickau oben zwei mitteldeutsche Teams massiv um den Drittliga-Klassenerhalt zittern, muss man im Moment einkalkulieren, dass die Maximalanzahl von vier Absteigern aus der Nordost-Regionalliga diese Saison Realität wird.

Andy Trübenbach (rechts) kann für Meuselwitz nach Gelbsperre wieder mitwirken. Bildrechte: IMAGO / Matthias Koch Mit den formstarken Luckenwaldern, die in den letzten sieben Partien nur einmal verloren und dabei einige Spitzenteams über die Klippe springen ließen, stehen da Greifswald und Meuselwitz jeweils alle drei mit nur einem Punkt getrennt übereinander an der Kante zur Abstiegszone. Heißt: Einen aus dem Trio könnte es wahrscheinlich noch erwischen.

Weber ist noch entspannt: "Wir hoffen als Ostdeutsche natürlich, dass Zwickau und Halle es schaffen. Bisher haben sie immer die Kurve gekriegt. Für uns hat nur Priorität, den Regionalliga-Fußball aufrechtzuerhalten. Abgerechnet wird erst Ende Mai."

In Meuselwitz war trotz des Cottbus-Remis Druck auf dem Kessel