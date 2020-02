Nach durchaus nervenaufreibenden 90 Minuten plus Nachspielzeit reichte es für RWE gegen den Berliner SC noch zu einem Punkt. Mit dem Schlusspfiff gelang Kaoa Kahlef per Elfmeter noch das 2:2. Die Thüringer spielten ab der achten Minute in Unterzahl. Trainer Robin Krüger, der seit zwei Wochen wieder die A-Junioren trainiert, sagte nach der emotionalen Partie: "Das Spiel war natürlich durch den frühen Rückstand und Platzverweis geprägt. Wir hatten aber gute Phasen und am Ende ist es auch ein gerechtes Remis.“

Diese Szene führte zum frühen Elfmeter für Berlin Bildrechte: Karina Hessland-Wissel