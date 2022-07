Fußball | Regionalliga Großer Kehraus beim BFC Dynamo

Hauptinhalt

Nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Liga trennt sich der BFC Dynamo von elf Spielern. Einige Abgänge überraschten dabei, so der von Stammkeeper Dmitri Stajila und Sebastian Hertner. Dafür kamen bisher zwei Neue an die Spree.