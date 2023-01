Das neue Flutlicht geht an und es wird ein großes Fußballfest im Kunze-Sportpark: Die BSG Chemie Leipzig empfängt am kommenden Mittwoch den FC Rot-Weiß Erfurt (19 Uhr im Livestream aus sport-im-osten.de und in der "SpiO"-App. 5.000 Zuschauer werden erwartet, darunter auch 700 Fans aus der Thüringer Landeshauptstadt. Und die Partie kann steigen, der Verein hat eine entsprechende Mitteilung bereits dem Nordostdeutschen Fußballverband geschickt.