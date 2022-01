Fabian Guderitz spielt künftig für Halberstadt. Bildrechte: imago images/opokupix

Guderitz war im Sommer 2020 zum ZFC gekommen und absolvierte für die Thüringer 25 Spiele, in denen er sich einige Patzer leistete. Der 24-Jährige kehrt nun zu seinem Heimatverein Germania Halberstadt zurück, für den er in der Vergangenheit bereits 82 Mal auflief. Dort wird er als Torwarttrainer für verschiedene Altersklassen aktiv werden und als Keeper für das Regionalligateam zur Verfügung stehen. Zudem will Guderitz in Halberstadt sein Sportmanagement-Studium beenden.