Gegensätzlicher könnten die Voraussetzungen nicht sein. Während die BSG Chemie Leipzig in den vergangenen fünf Spielen stolze zehn Punkte sammelte, reichte es für Regionalliga-Dino ZFC Meuselwitz nur zu zwei Zählern. Dennoch warnt BSG-Coach Miroslav Jagatic vor dem Punktspiel am Samstag vor den Ostthüringern: "Ich habe den ZFC gegen Nordhausen gesehen. Einen Punkt hätten sie mindestens verdient gehabt. Sie haben ein starkes Umschaltspiel gezeigt." 18 Punkte seien ein guter Wert, man dürfe jetzt aber nicht zufrieden werden. "Es sind zwei Teams auf Augenhöhe", so Jagatic. Fehlen wird den Leipzigern mit Alexander Bury ein wichtiger Mann. Zudem hat Trainer Jagatic noch zwei, drei Spieler, die sich mit leichten Blessuren herumschlagen.