Auch in der Folge spielten die Halberstädter sowohl defensiv, als auch offensiv stark auf und hätten die Führung wenig später ausbauen müssen. Jedoch vergab Kimbyze Januario eine hochkarätige Kopfballchance (34.), ehe Torschütze Twardzik im Eins-gegen-Eins an Hertha-Keeper Hertel scheiterte (35.). Stattdessen waren es die Herthaner, die wenig später das Tor und somit den Ausgleich erzielten. Panzu Ernesto De Angelo zog in Robben-Manier nach innen und setzte den Schuss für Torhüter Neufeld unhaltbar unter die Latte zum 1:1-Halbzeitstand.

Auch nach der Pause spielten die Hausherren vor 329 Zuschauern stark auf und gingen kurz nach Wiederanpfiff erneut in Führung. Jannis Pläschke fasste sich ein Herz und schweißte den Ball aus 20 Metern für Torwart Hertel unhaltbar in das Tor der Gäste (50.). Doch dauerte es keine zehn Minuten ehe den Berlinern der erneute Ausgleich gelang. Nun war es Palko Dardai (56.), der den Ball nach einer Flanke souverän mit dem Kopf ins Tor der Halberstädter buchsierte.



Es entwickelte sich erneut ein offener Schlagabtausch mit Großchancen auf beiden Seiten. So verbuchten sowohl die Hertha (81.) als auch die Halberstädter (95.) kurz vor Schluss Großchancen die jedoch letzten Endes nichts einbrachten, so dass die Partie mit 1:1 endete. Ein Sieg für die starken und mutig aufspielenden Halberstädter gegen den Tabellenprimus der Regionalliga Nordost wäre nach dem Spielverlauf definitiv nicht unverdient gewesen. Letzten Endes belohnten sich die Hausherren jedoch nicht.