Nikita Marusenko soll Halberstadt zu neuer Stabilität verhelfen und den Abgang von Leistungsträger Stefan Korsch kompensieren. Bildrechte: imago images/Oliver Vogler

"Unser Gegentorschnitt war mit 2,4 kassierten Treffern pro Partie deutlich zu hoch. Wir lagen siebenmal zur Pause schon 2:0 zurück. Da hatten wir ein qualitatives Problem und mussten wir auf dem Markt tätig werden", schlussfolgerte Trainer Manuel Rost aus der Misere im Herbst. Verpflichtet wurden mit Fynn Kleeschätzky und dem Deutsch-Russen Nikita Marusenko zwei Defensiv-Experten für Abwehr bzw. Mittelfeld, die beide im Nachwuchs von Hannover 96 ausgebildet wurden. Dazu gibt es in Jona Renner von Eintracht Braunschweig II und Simran Dhaliwal zwei weitere Verstärkungen im U23-Alter. Vielleicht kein Zufall: Die jungen Wilden sollen vor allem unermüdlich gegen den Ball arbeiten und den Gegner in Grund und Boden laufen - so zumindest die forsche Idee.