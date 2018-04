Was bedeutet der neue Kurs für die Kicker? Olaf Herbst, der 18 Jahre das Amt des Präsidenten innehatte, sagte dem MDR: "Das ist nicht so klar. Wir hatten natürlich in den vergangenen Jahren immer Probleme, das Geld für die Fußballer zusammenzubekommen. Aber wir haben die Lücke immer geschlossen. Letztlich definiert sich auch der Gesamtverein über die Fußballer. Da kommen die Leute hin, da sind die Sponsoren.“ Die hätten nach der Jahreshauptversammlung am vergangenen Mittwoch bei ihm natürlich nachgefragt, was die Aussagen für die Fußballer zu bedeuten hätten. Hartmann habe sich da auch etwas "unglücklich ausgedrückt“. Dem neuen Mann drückt Herbst die Daumen und bot gleichzeitig Unterstützung und Hilfe an.