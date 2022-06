Regionalligist Germania Halberstadt ist am Montag (20.06.2022) in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Das Trainerduo Andreas Petersen und Manuel Rost begrüßte gleich 31 Spieler zur ersten Einheit, 14 davon sind Probespieler, die zuletzt im Ausland oder verschiedenen Oberligen und Regionalligen unter Vertrag waren. "Ich war angenehm überrascht, es hat richtig Spaß gemacht. Wir schicken keinen weg und geben uns und den Spielern ein bis zwei Wochen Zeit. Vielleicht ist ja eine Praline dabei", resümierte Andreas Petersen die ersten Eindrücke von den "Anwärtern".

Die neue Saison mit nur noch 18 Teams, Absteiger Viktoria Berlin, Nicht-Aufsteiger BFC Dynamo und den zwei starken Ex-Oberligisten Greifswalder FC und FC Rot-Weiß Erfurt wird für Halberstadt knüppelhart. "Wir haben das geringste Budget, freuen uns aber umso mehr, in dieser Liga zu spielen. Wir sind stolz dazuzugehören. Dennoch wird es brutal schwer", so Petersen.



Der 62-Jährige kann nach wie vor nicht nachvollziehen, warum der Nordostdeutsche Fußballverband "ohne Not" die Staffel verkleinert hat und so eine Abstiegsflut auslöste, mit enormen Nachwirkungen bis in die unteren Ligen. "Die haben das mit Macht durchgesetzt und viel kaputt gemacht."